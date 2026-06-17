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Ein Bild aus der Vogelperspektive in der Teilnehmende in die Kamera schauen und ihre Hände hoch heben. © IHK / PhotoArt

Region Bodensee-Oberschwaben / Ravensburg / Friedrichshafen: Bei der Abschlussveranstaltung der Tour d’ Innovation 2025/26 der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis zeigten sieben Teams des Technischen Gymnasiums Ravensburg und der Hugo-Eckener-Schule Friedrichshafen ihren großen Ideenreichtum.

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Viele Menschen stehen vor einem Gebäude und schauen in die Kamera © Bertha-Benz-Schule, Bettina Miller

Region Bodensee-Oberschwaben / Landkreis Sigmaringen: Bei der Abschlussveranstaltung der „Tour d‘ Innovation“ im Landkreis Sigmaringen präsentierten sechs Teams des Technischen Gymnasiums der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen eindrucksvoll ihre Projektergebnisse.

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Sechs Männer stehen vor dem Schulgebäude und lächeln in die Kamera. © IHK / Dietmar Krohmer (HMG Leutkirch)

Das Hans‑Multscher‑Gymnasium Leutkirch (HMG) und die Rupert App GmbH + Co. haben eine langfristige Bildungspartnerschaft geschlossen, die Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in die moderne Arbeitswelt ermöglicht und die regionale Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft stärkt.

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Eine Hand hält eine kleine Schachtel mit dem Aufdruck © mapoli-photo - Fotolia

Die Wirtschaft in der Region Bodensee-Oberschwaben stabilisiert sich leicht – doch die Lage bleibt fragil. Während die Industrie sich widerstandsfähig zeigt, bremsen hohe Kosten, geopolitische Risiken und strukturelle Probleme die Entwicklung deutlich aus.

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Fünf Personen stehen im Lager der Firma MOOSMANN & CO und lächeln in die Kamera. © IHK

Das Bildungszentrum Bodnegg hat eine Bildungspartnerschaft mit dem Ravensburger Unternehmen Moosmann GmbH & Co KG – Verpackungen und Versandtechnik geschlossen. Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben unterstützt und begleitet regionale Bildungspartnerschaften.

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Drei Flaggen von Iran, Iran, USA und Israel © IHK/AdobeStock Cristian Valderas

Die Eskalation zwischen Israel, USA und Iran belastet Unternehmen. Aktuelle Auswirkungen, Risiken und Entwicklungen im Überblick.

AdobeStock_83607290 © md3d - stock.adobe.com

Unter der Trump-Administration sind Zölle an der Tagesordnung. Das oberste US-Gericht hat am 20. Februar 2026 unter anderem den 15-Prozent-Zollsatz für die EU als rechtswidrig erklärt. Jetzt mehr erfahren.

Lachender afrikanischer Schüler beim Bewerbungsgespräch © AdobeStock/Daniel Ernst

Wir informieren und begleiten Unternehmen bei der Gewinnung, Integration und Beschäftigung internationaler Fachkräfte.