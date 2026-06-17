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Region Bodensee-Oberschwaben / Ravensburg / Friedrichshafen: Bei der Abschlussveranstaltung der Tour d’ Innovation 2025/26 der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis zeigten sieben Teams des Technischen Gymnasiums Ravensburg und der Hugo-Eckener-Schule Friedrichshafen ihren großen Ideenreichtum.
Region Bodensee-Oberschwaben / Landkreis Sigmaringen: Bei der Abschlussveranstaltung der „Tour d‘ Innovation“ im Landkreis Sigmaringen präsentierten sechs Teams des Technischen Gymnasiums der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen eindrucksvoll ihre Projektergebnisse.
Das Hans‑Multscher‑Gymnasium Leutkirch (HMG) und die Rupert App GmbH + Co. haben eine langfristige Bildungspartnerschaft geschlossen, die Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in die moderne Arbeitswelt ermöglicht und die regionale Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft stärkt.
Die Wirtschaft in der Region Bodensee-Oberschwaben stabilisiert sich leicht – doch die Lage bleibt fragil. Während die Industrie sich widerstandsfähig zeigt, bremsen hohe Kosten, geopolitische Risiken und strukturelle Probleme die Entwicklung deutlich aus.
Das Bildungszentrum Bodnegg hat eine Bildungspartnerschaft mit dem Ravensburger Unternehmen Moosmann GmbH & Co KG – Verpackungen und Versandtechnik geschlossen. Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben unterstützt und begleitet regionale Bildungspartnerschaften.